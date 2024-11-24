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Кубок Содружества по биатлону: трансляция соревнований 24 ноября

Кубок Содружества по биатлону проходит в Ханты-Мансийске
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Второй этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Ханты-Мансийске. Соревнования принимает Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. В воскресенье, 24 ноября, состоятся масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание соревнований этапа Кубка Содружества-2024/25 в воскресенье, 24 ноября (время московское):

9.00. Женщины, масс-старт 12,5 км.

12.00. Мужчины, масс-старт 15 км.

Гонки в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Жители Белоруссии могут смотреть трансляцию соревнований на канале «Беларусь 5».

Этап в Ханты-Мансийске проходит с 22 по 24 ноября. В программе соревнований — спринт, гонка преследования и масс-старты у мужчин и женщин.

Биатлон

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