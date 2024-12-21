Серохвостов стал победителем пасьюта на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Сегодня, 10:06
Российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском.
25-летний спортсмен стартовал со второй позиции. Он допустил пять промахов на огневых рубежах и финишировал с временем 35 минут 20,2 секунды.
Серебряным призером гонки с шестью промахами стал Александр Корнев, его отставание от победителя — 17 секунд. Тройку сильнейших замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7; 7).
Программу на третьем этапе Кубка Содружества завершат масс-старты на 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин, которые состоятся в воскресенье, 22 декабря.
Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап. Чайковский
Мужчины. Гонка преследования, топ-6
1. Даниил Серохвостов — 35.20,2 (5)
2. Александр Корнев — 17,0 (6)
3. Эдуард Латыпов — 18,7 (7)
4. Антон Смольский (Белоруссия) — 33,1 (3)
5. Рустам Каюмов — 41,8 (2)
6. Александр Логинов — 59,5 (6)