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Биатлон

Сегодня, 10:33

Поршнев выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Камила Абдурахманова
Никита Поршнев.
Фото Союз биатлонистов России
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Биатлонист Никита Поршнев стал победителем гонки с общего старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Он преодолел дистанцию 15 км за 39 минут 9,7 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Антон Смольский (+6, 1; 3 промаха). Третьим стал еще один белорусский спортсмен — Дмитрий Лазовский (+12,7 секунды; без промахов).

Завершится этап в Чайковском 22 декабря женским масс-стартом.

Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап. Чайковский

Масс-старт. Мужчины

1. Никита Поршнев — 39.9,7 (0)

2. Антон Смольский — 6,1 (3)

3. Дмитрий Лазовский — 12,7 (0)

2
Антон Смольский
Дмитрий Лазовский
Никита Поршнев
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