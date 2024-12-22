Шевченко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки с общего старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Она преодолела дистанцию 12,5 км за 36 минут 6,6 секунды и допустила два промаха. Второе место заняла представительница Белоруссии Анна Сола (+18,0; 4). Замкнула тройку лучших Виктория Сливко (+28,4; 2).

Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап. Чайковский

Масс-старт. Женщины

1. Наталия Шевченко — 36.6,6 (0)

2. Анна Сола — 18,0 (4)

3. Виктория Сливко — 28,4 (2)