Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске: расписание соревнований этапа

Сегодня, 13:00
II этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону состоится в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. В программе спринты, гонки преследования и масс-старты у мужчин и женщин. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
9.00. Женщины, спринт 7,5 км
12.00. Мужчины, спринт 10 км
9.00. Женщины, гонка преследования 10 км
12.00. Мужчины, гонка преследования 12,5 км
9.00. Женщины, масс-старт 12,5 км
12.00. Мужчины, масс-старт 15 км
В России в прямом эфире следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Планета». В Белоруссии Кубок Содружества покажут на телеканале «Беларусь 5».