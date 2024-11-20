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Сегодня, 13:00

Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске: расписание соревнований этапа

II этап Кубка Содружества по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Смольский.
Фото Денис Бушковский/СБР
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II этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону состоится в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. В программе спринты, гонки преследования и масс-старты у мужчин и женщин. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание II этапа Кубка Содружества-2024/2025

22 ноября, пятница

9.00. Женщины, спринт 7,5 км

12.00. Мужчины, спринт 10 км

23 ноября, суббота

9.00. Женщины, гонка преследования 10 км

12.00. Мужчины, гонка преследования 12,5 км

24 ноября, воскресенье

9.00. Женщины, масс-старт 12,5 км

12.00. Мужчины, масс-старт 15 км

В России в прямом эфире следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Планета». В Белоруссии Кубок Содружества покажут на телеканале «Беларусь 5».

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