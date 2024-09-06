Кубок Содружества по летнему биатлону в Красноярске: расписание гонок и где смотреть трансляции соревнований

Сегодня, 14:30
Первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества-2024/25 по летнему биатлону проводится с 6 по 8 сентября. Соревнования принимает Красноярск.
В программе — спринт, гонка преследования и масс-старт у мужчин и женщин.
6 сентября, пятница
9:00. Женщины. Спринт
12:00. Мужчины. Спринт
7 сентября, суббота
9:00. Женщины. Гонка преследования
12:00. Мужчины. Гонка преследования
8 сентября, воскресенье
9:00. Женщины. Масс-старт
12:00. Мужчины. Масс-старт
Следить за стартами Кубка Содружества-2024/25 в прямом эфире можно в сообществе Союза биатлонистов России в соцсети «ВКонтакте». Записи гонок также будут доступны на YouTube-канале СБР.
Трансляции соревнований также показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru.
Жители Белоруссии могут следить за соревнованиями на телеканале БТ 5.