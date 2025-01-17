Серохвостов стал победителем спринта на 4-м этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Демино (Ярославская область).

25-летний спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 32,4 секунды, допустив один промах.

Вторым стал белорус Антон Смольский, отставший от лидера на 5,5 секунды. Тройку призеров замкнул еще один представитель Белоруссии Дмитрий Лазовский (+13,8).

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Мужчины. Спринт

1. Даниил Серохвостов (Россия) — 22.32,4 (1 промах)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — +5,5 (1)

3. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +13,8 (0)

4. Евгений Сидоров (Россия) — +31,0 (0)

5. Александр Логинов (Россия) — +37,0 (1)

6. Вячеслав Малеев (Россия) — +38,5 (1)