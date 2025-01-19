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Биатлон

Сегодня, 11:02

Халили выиграла масс-старт и одержала третью подряд победу на 4-м этапе Кубка Содружества

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Анастасия Халили одержала победу в масс-старте на четвертом этапе Кубка Содружества в Демино (Ярославская область).

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию 12,5 за 33 минуты 38,8 секунды, допустив три промаха. Халили одержала третью подряд победу на Кубке Содружества — ранее биатлонистка выиграла спринт и гонку преследования.

Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от лидера на 7,3 секунды. Тройку призеров замкнула Тамара Дербушева (+15,5).

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Женщины. Масс-старт

1. Анастасия Халили (Россия) — +33.38,8 (3 промаха)

2. Виктория Сливко (Россия) — +7,3 (2)

3. Тамара Дербушева (Россия) — +15,5 (0)

4. Кристина Резцова (Россия) — +39,0 (3)

5. Анастасия Гришина (Россия) — +57,5 (4)

6. Динара Смольская (Белоруссия) — +1.06,8 (6)

3
Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
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