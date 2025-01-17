Халили выиграла спринт на 4-м этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей спринта на четвертом этапе Кубка Содружества в Демино (Ярославская область).

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 29,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй стала Ирина Казакевич, отставшая от лидера на 30,5 секунды. Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+33,9).

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Женщины. Спринт

1. Анастасия Халили (Россия) — 19.29,1 (0 промахов)

2. Ирина Казакевич (Россия) — +30,5 (1)

3. Анна Сола (Белоруссия) — +33,9 (1)

4. Анастасия Шевченко (Россия) — +54,4 (1)

5. Виктория Метеля (Россия) — +1.01,6 (1)

6. Елизавета Каплина (Россия) — +1.09,3 (0)