Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:38

Халили с преимуществом больше минуты выиграла гонку преследования на Кубке Содружества

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубке Содружества в Демино (Ярославская область).

25-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 51,5 секунды.

Второе место заняла еще одна россиянка Виктория Метеля, отставшая от лидера на 1 минуту 10,2 секунды. Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+1.26,6).

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Женщины. Гонка преследования

1. Анастасия Халили (Россия) — 27.51,5 (0 промахов)

2. Виктория Метеля (Россия) — +1.10,2 (1)

3. Анна Сола (Белоруссия) — +1.26,6 (3)

4. Виктория Сливко (Россия) — +2.02,1 (0)

5. Наталия Шевченко (Россия) — +2.27,6 (1)

6. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,9 (5)

1
Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
Читайте также
6 января — Рождественский сочельник: история, традиции, запреты
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
Bloomberg узнало об ответе Зеленского на предложение Фицо по встрече в Давосе
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя