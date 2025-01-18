Халили с преимуществом больше минуты выиграла гонку преследования на Кубке Содружества

Сегодня, 11:38
Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубке Содружества в Демино (Ярославская область).
25-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 51,5 секунды.
Второе место заняла еще одна россиянка Виктория Метеля, отставшая от лидера на 1 минуту 10,2 секунды. Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+1.26,6).
Кубок содружества-2024/25
4-й этап. Демино (Ярославская область)
Женщины. Гонка преследования
1. Анастасия Халили (Россия) — 27.51,5 (0 промахов)
2. Виктория Метеля (Россия) — +1.10,2 (1)
3. Анна Сола (Белоруссия) — +1.26,6 (3)
4. Виктория Сливко (Россия) — +2.02,1 (0)
5. Наталия Шевченко (Россия) — +2.27,6 (1)
6. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,9 (5)