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Сегодня, 10:30

Кубок Содружества: смотреть трансляцию гонки преследования сегодня

Мужская и женская гонка преследования на Кубке Содружества по биатлону пройут 6 января в Раубичах
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Логинов.
Фото СБР
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Мужская гонка преследования (12.5 км) в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону пройдет в субботу, 6 января, в белорусских Раубичах. Начало — в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию гонки можно будет бесплатно посмотреть в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 10.30. Также прямая трансляция гонки на Кубке Содружества по биатлону будет доступна на официальном YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Также 6 января состоится женская гонка преследования. Начало — в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Третий этап Кубка Содружества по биатлону проходит с 3 по 8 января 2024 года в белорусских Раубичах. После двух этапов Кубка Содружества лидером общего зачета у мужчин является российский спортсмен Эдуардр Латыпов. У женщин — Виктория Сливко.

Смотреть гонки Кубка Содружества сезона-2023/24 также можно в прямом эфире и бесплатно на официальном YouTube-канале СБР. Кроме того, биатлонные старты показывают на каналах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Кубок Содружества по биатлону: расписание гонок и где смотреть этап в Раубичах

Биатлон
Сборная России по биатлону
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