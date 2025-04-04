Кубок Содружества, спринт у женщин: трансляция гонки

Женский спринт (7,5 км) в рамках финала Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 состоится в пятницу, 4 апреля. Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Начало — в 10.45 по московскому времени.

В России трансляцию гонки в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета», а также на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 10.15 мск. Бесплатно следить за женским спринтом можно в официальном сообществе СБР в социальной сети «ВКонтакте».

В Белоруссии финал турнира покажут на телеканале «Беларусь 5».

Заключительный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 пройдет в Мурманске с 4 по 6 апреля.