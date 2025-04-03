Кубок Содружества: трансляция пролога этапа в Мурманске

Пролог перед финалом Кубка Содружества по биатлону состоится 3 апреля

Финальный пролог сезона в рамках заключительного этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 состоится в четверг, 3 апреля. Предстартовые соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Формат соревнований — дуэльная стрельба.

В России трансляцию гонки в прямом эфире можно смотреть бесплатно в официальном сообществе Союза биатлонистов России (СБР) в социальной сети «ВКонтакте».

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 пройдет в Мурманске с 4 по 6 апреля.

Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»