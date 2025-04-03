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Биатлон

3 апреля, 12:15

Кубок Содружества: трансляция пролога этапа в Мурманске

Пролог перед финалом Кубка Содружества по биатлону состоится 3 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Смольский.
Фото Global Look Press
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Финальный пролог сезона в рамках заключительного этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 состоится в четверг, 3 апреля. Предстартовые соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Формат соревнований — дуэльная стрельба.

В России трансляцию гонки в прямом эфире можно смотреть бесплатно в официальном сообществе Союза биатлонистов России (СБР) в социальной сети «ВКонтакте».

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 пройдет в Мурманске с 4 по 6 апреля.

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