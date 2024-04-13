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Кубок Содружества в Мурманске: смотреть трансляцию смешанной эстафеты

Финальный этап Кубка Содружества 2023/2024 по биатлону пройдет в Мурманске 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Смольский.
Фото Global Look Press
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Смешанная эстафета финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества 2023/2024 по биатлону пройдет в Мурманске в субботу, 13 апреля. Начало соревнований — в 12.30 по московскому времени.

Смешанную эстафету в прямом эфире бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Трансляция стартует в 12.00 мск. Также следить за гонками можно на официальном YouTube-канале СБР. Для жителей Белоруссии трансляция будет доступна на местном телеканале БТ5.

Последний этап Кубка Содружества стартовал 12 апреля со спринтерских гонок, а завершатся соревнования 14 апреля большим масстартом. Подробное расписание доступно в нашем материале.

Лидером у мужчин в общем зачете является белорусский биатлонист Антон Смольский, у женщин возглавляет зачет россиянка Виктория Сливко.

Биатлон
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