Куклина планировала уйти в декрет в этом сезоне

Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» рассказала, что планировала уйти в декрет и пропустить текущий сезон.

— Мне показалось, что твоими лучшими подругами в биатлоне являются белоруски Анна Сола и Ирина Лещенко...

— И Ульяна Нигматуллина.

— Сейчас все они ушли в декрет. Во-первых, не тоскливо ли без своих подруг сейчас на соревнованиях, а во-вторых, не думала ли ты в этом сезоне последовать их примеру?

— Конечно, я скучаю по ним. В этом сезоне, мне кажется, что с Ириной и Анютой вижу чаще, чем с Ульяной. Надеюсь, что в Ижевске с ней встретимся. Вообще мы перед Олимпиадой думали, что после Игр уйдем в декрет. Муж тоже очень сильно хотел. Но я, наверное, психологически не готова на данный момент, — сказала Куклина «СЭ».