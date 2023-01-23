Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:30

Куклина планировала уйти в декрет в этом сезоне

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» рассказала, что планировала уйти в декрет и пропустить текущий сезон.

— Мне показалось, что твоими лучшими подругами в биатлоне являются белоруски Анна Сола и Ирина Лещенко...

— И Ульяна Нигматуллина.

— Сейчас все они ушли в декрет. Во-первых, не тоскливо ли без своих подруг сейчас на соревнованиях, а во-вторых, не думала ли ты в этом сезоне последовать их примеру?

— Конечно, я скучаю по ним. В этом сезоне, мне кажется, что с Ириной и Анютой вижу чаще, чем с Ульяной. Надеюсь, что в Ижевске с ней встретимся. Вообще мы перед Олимпиадой думали, что после Игр уйдем в декрет. Муж тоже очень сильно хотел. Но я, наверное, психологически не готова на данный момент, — сказала Куклина «СЭ».

Биатлон
Лариса Куклина
1
0
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Российские тренеры по биатлону обратились к Матыцину по поводу нарушений в СБР

Васильев — о нарушении при проведении юниорского первенства России: «Спортсмены съездили как туристы. Это недопустимые вещи!»