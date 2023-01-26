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Сегодня, 14:22

Куклина поделилась подробностями перехода из группы Истомина к Каминскому

Виктория Кравченко
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала подробности перехода из группы тренера Артема Истомина к наставнику Юрию Каминскому.

«Со сменой тренера все получилось спонтанно. Когда мне предложили тренироваться в группе Истомина, я согласилась сразу, без каких-либо сомнений. Особенно когда узнала, что тренером по стрельбе у нас будет Виталий Викторович Норицын. Для меня этот специалист до сих пор остаётся одним из лучших тренеров, которых я встречала в своей карьере. Именно он, считаю, раскрыл меня как спортсменку после двухлетнего перерыва, связанного с рождением дочери. Артёму Евгеньевичу я тоже полностью доверилась в подготовке. Вообще считаю, что это обязательное условие для результата — стопроцентно доверять тому, с кем работаешь», — цитирует Куклину RT.

Куклина в сентябре перешла к Каминскому из группы Артема Истомина.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1102280-biatlonistka-kuklina-istomin-kaminskii
Лариса Куклина
Юрий Каминский
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Куклина рассказала, чем ее впечатлил тренерский подход Каминского