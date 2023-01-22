Куклина — о победе в масс-старте: «Для стрельбы хорошо сыграл момент, когда нервная система расслаблена»

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в масс-старте на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Белоруссия).

— Лариса, поздравляем. 4 победы подряд! Это какой-то волшебный эликсир на Семинском был или вы правильное желание Деду Морозу загадали?

— Спасибо большое, я уже пыталась анализировать. Я думаю здесь в совокупности сыграли большую роль тренировки на Семинском перевале, подход к тренировкам, как Юрий Михайлович предложил. Плюс со мной была дочка. И психологически я настолько отдохнула. Я была счастлива. Сбор прошел на одном дыхании. И я думаю это все в совокупности сыграло. То что стала отходить череда неудач с болезнями, с травмами.

— Понятно, что эмоции положительные. Но не устала ли от эмоций в эти дни?

— Я боюсь этих ощущений порой, но посмотрим дальше.

— Как сегодня со стрельбой удалось справиться?

— Сегодня ветер позволял сработать. И плюс утром было такое состояние, ночью плохо спала, не выспалась, было сонное состояние. Именно для стрельбы этот момент хорошо сыграл, когда нервная система хорошо расслаблена. Может такой фактор.