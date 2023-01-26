Куклина рассказала, чем ее впечатлил тренерский подход Каминского

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, какого работать с тренером Юрием Каминским.

«Перед каждой тренировкой Юрий Михайлович в обязательном порядке спрашивал каждого из десяти спортсменов, как тот себя чувствует. Один из парней как-то ответил, что не выспался. Понятно ведь, что на акклиматизацию каждый реагирует по-своему. Каминский тут же отреагировал: «Окей, общую работу ты сегодня не делаешь». Подошел к другому спортсмену: «Ты как? Все хорошо? Значит, работаем по плану». И вот так на моих глазах пять человек отправились выполнять одну работу, двое — другую, только три человека провели тренировку по тому плану, который был написан изначально. Меня реально поразило, что такой выдающийся тренер настолько тонко подходит к состоянию спортсмена на каждой тренировке и тут же корректирует все нюансы», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Куклина перед стартом текущего сезона перешла к Каминскому из группы Артема Истомина.