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Сегодня, 14:12

Куклина рассказала, чем ее впечатлил тренерский подход Каминского

Виктория Кравченко
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, какого работать с тренером Юрием Каминским.

«Перед каждой тренировкой Юрий Михайлович в обязательном порядке спрашивал каждого из десяти спортсменов, как тот себя чувствует. Один из парней как-то ответил, что не выспался. Понятно ведь, что на акклиматизацию каждый реагирует по-своему. Каминский тут же отреагировал: «Окей, общую работу ты сегодня не делаешь». Подошел к другому спортсмену: «Ты как? Все хорошо? Значит, работаем по плану». И вот так на моих глазах пять человек отправились выполнять одну работу, двое — другую, только три человека провели тренировку по тому плану, который был написан изначально. Меня реально поразило, что такой выдающийся тренер настолько тонко подходит к состоянию спортсмена на каждой тренировке и тут же корректирует все нюансы», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Куклина перед стартом текущего сезона перешла к Каминскому из группы Артема Истомина.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1102283-kuklina-trener-podhod-kaminskii
Биатлон
Лариса Куклина
Юрий Каминский
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