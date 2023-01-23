Куклина рассказала, какая фраза Каминского изменила ее отношение к работе

Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» рассказала о том, чем отличается работа в группе Юрия Каминского, в которой находится сейчас, от работы в группе Артема Истомина, в которой начинала подготовку к этому сезону.

— Насколько хорошие текущие результаты связаны с работой с Каминским?

— Здесь мне нравится связующая спортсмен-тренер. Как тренер прислушивается к самочувствию спортсмена. В зависимости от самочувствия делается ежедневная коррекция планов. Он всегда спрашивает, когда я выхожу на тренировку, как себя чувствую, насколько готова сделать предложенную работу. Если не готова, он просто ее убирает. Порой думаю: «Как так? У нас была запланирована работа. Когда же я ее сделаю?» Он мне сказал: «Какой смысл делать эту работу, если ты не готова?» После этой фразы я, наверное, недавно поняла: а что я получу на выходе?

— В предыдущей группе этого не было?

— Было наоборот. Я иногда говорила тренеру, что не готова делать эту работу, что самочувствие не позволяет, но приходилось выполнять. Говорили: «Как ты хочешь соревноваться? В соревнованиях тоже бывает плохое самочувствие». Так и есть на самом деле. Но здесь такой подход нашли ко мне, — сказала Куклина «СЭ».