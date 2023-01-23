Куклина рассказала о причинах ухода из группы Артема Истомина

Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» объяснила причины ухода из группы Артема Истомина. С этим специалистом она начинала подготовку к сезону, но в сентябре перешла в группу Юрия Каминского.

— Почему ты ушла из группы Артема Истомина? Разговаривал с ним. Он сказал, что сам не понимает. Из возможных причин называет то, что ты не поверила в то, что он тебе предлагает, в его компетентность.

— Мне кажется, что здесь неуместна фраза «ушла из группы Истомина».

— Но в подготовительный период редко кто меняет тренировочную группу.

— Не скажу, что не доверяла в подготовке Артему Евгеньевичу и уж тем более Виталию Викторовичу (Норицыну). Для меня Виталий Викторович остается одним из лучших тренеров, кто со мной работал и нашел ко мне подход, была эта связующая спортсмен-тренер. Я считаю их группу сильной. Но не могу сказать, что ему не доверилась. Для меня самой это получилось спонтанно. Мы изначально говорили, что на сбор в Сочи в августе я не поеду. Мне не подходит эта высота и вообще Сочи. Я была там, наверное, более 25 раз. И всего лишь однажды чувствовала себя хорошо после Сочи. Все остальные разы уходила в большой минус. Мы обговорили, что в августе еду на Семинский перевал. При этом даже не знала, что там будет Юрий Михайлович Каминский. Просто так получилось. Там были тренировки, с которыми мне без тренера просто не справиться. Соответственно Артем Евгеньевич попросил у Каминского помощи. Потому что мой муж туда не смог выехать. Пару тренировок с ними поработала, потом там заболела ковидом, пролежала. Весь план я выполняла Артема Евгеньевича. А по приезде домой мы подумали и муж предложил, чт, может быть, попробовать что-то новое в подготовке. Столько лет уже тренируемся, и просто нет никакого сдвига. Решили поменять концепцию тренировочного плана.

— За летний период этого сдвига не было?

— На тот период получилось так, что стала заходить в большой долг. Муж начал замечать, что, наоборот, сваливаюсь еще глубже в яму. Поэтому решили попробовать. У меня очень большое желание показывать хороший результат. Если я тренируюсь, то отдаюсь полностью своему делу. Миша все равно меня очень хорошо знает. Видимо, оттого что не получилось реализации в том сезоне, муж полностью пошел навстречу и решил помочь. Только поэтому решили попробовать что-то новое для себя, — сказала Куклина «СЭ».