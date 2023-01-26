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Сегодня, 17:28

Куклина рассказала, откуда взялось ее умение быстро стрелять

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер чемпионата Европы по биатлону Лариса Куклина рассказала, как совершенствовала умение стрельбы по мишеням.

«Здесь надо отдать должное Леониду Александровичу Гурьеву и Евгению Анатольевичу Пылеву. До сих пор вспоминаю, как мы с ними работали над стрельбой в юниорской сборной, и порой у меня просто в голове не укладывается, куда сейчас это все делось. По объему тренажа, по объему проведения времени с оружием сейчас в юниорском возрасте никто близко к тем нагрузкам не стоит. Сейчас, конечно, стрелковой работы стало в разы меньше — такой объем во взрослом возрасте попросту не нужен. Но база, которая была когда-то заложена Гурьевым и Пылевым, залог той стрельбы, что я имею сейчас. Вообще не сказала бы, что нам что-то особенное дается в этом плане природой. Было время, я по восемь кругов бегала в спринте, так что знаю, о чем говорю. Это так же, как ребенок учится ходить, учится ложку держать правильно. Думаю, так устроена любая деятельность, за которую мы беремся», — приводит слова Куклиной RT.

Куклина в сентябре перешла к Юрию Каминскому из группы Артема Истомина.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1102401-kuklina-biatlon-strelba
Биатлон
Лариса Куклина
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Куклина поделилась подробностями перехода из группы Истомина к Каминскому