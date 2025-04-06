Лапшин: «У IBU были рекомендации, чтобы не брать и не принимать российских тренеров и сервис. Корейцам сказали — они будут делать»

Бывший российский спортсмен Тимофей Лапшин в интервью «СЭ» рассказал, как изменилось отношение к биатлону в Корее после домашней Олимпиады-2018.

Лапшин выступает за Корею с 2017 года. Сейчас ему грозит запрет на участие в международных соревнованиях, так как он по просьбе своего клуба отказался выступать на отборе к Азиатским играм-2025.

— Насколько изменилось отношение в Корее к вам, биатлону после домашней Олимпиады?

— Постепенно стало ухудшаться по финансированию. Стали оседать дома. Нет, там все хорошо, я не спорю, условия классные. Но тяжело сидеть все лето у себя, никого не видеть и ни с кем не соревноваться. В своем болоте трешься, а потом приезжаешь на соревнования и видишь, что все очень сильно добавили, а мы остались на месте.

— Да, за возможность посоревноваться в январе на трассе, на которой пройдет Олимпиада, наши биатлонисты многое отдали бы, а корейцы сами отказались.

— Они сразу сказали, что на Олимпиаду от нас почти никто не поедет, поэтому Азиада в приоритете. Поехали домой тренироваться. Сейчас, возможно, только я и Катя (Аввакумова) сможем отобраться на Олимпиаду. У меня есть несколько стартов, благодаря которым можно заработать уайлд-кард. Но если не стартовать из-за международного бана, то можно и не попасть на Игры.

— Изменилось ли отношение к россиянам, хоть и бывшим, после Олимпиады в Пекине?

— Сложно сказать. Там же были рекомендации IBU, чтобы не брать и не принимать российских тренеров и сервис. Им сказали — они будут делать. Наверное, не изменилось, это просто рекомендации и менталитет. У тех, кто у нас в национальной команде, думаю, мнение не поменялось. Они были бы рады, чтобы работали прежние тренеры или какие-то другие тренеры из России. Но правила есть правила, которых они придерживаются.

— На себе ничего дискриминирующего не почувствовал?

— Нет. В этом плане проблем нет, — сказал Лапшин «СЭ».