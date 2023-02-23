Куклина выиграла чемпионат России в индивидуальной гонке

Сегодня, 10:40
Лариса Куклина победила в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Спортсменка показала время 47 минут 32,4 секунды, допустив один промах.
Второй стала Анастасия Шевченко с отставанием 5,6 секунды при двух промахах. Третье место у Натальи Гербуловой — +8 секунд и два промаха.
Чемпионат России
Ижевск
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
1. Лариса Куклина (Россия) — 47.32,4 (1)
2. Анастасия Шевченко (Россия) +5,6 (2)
3. Наталья Гербулова (Россия) +8,0 (2)
4. Тамара Дербушева (Россия) +47,3 (2)
5. Ирина Казакевич (Россия) +1.02,8 (4)
6. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Белоруссия) +1.03,3 (3)
7. Аделина Сабитова (Белоруссия) — 1.20,5 (1)
8. Анастасия Зенова (Россия) — 1.26,2 (1)
9. Анастасия Гореева (Россия) — 1.32,6 (4)
10. Анастасия Егорова (Россия) — 1.48,7 (4)
11. Наталия Шевченко (Россия) — 2.37,7 (4)
12. Алина Кудисова (Россия) — 2.39,5 (5)
13. Анастасия Батманова (Россия) — 2.42,1 (3)
14. Елена Кручинкина (Белоруссия) — 2.53,8 (2)
15. Екатерина Носкова (Россия) — 2.54,1 (4)
16. Виктория Сливко (Россия) — 2.59,9 (5)