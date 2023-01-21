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Сегодня, 12:05

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Раубичах

Виктория Кравченко
Лариса Куклина.
Фото Global Look Press
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Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла гонку преследования на 10 км на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах. Спортсменка допустила два промаха. Дистанцию она пробежала за 31 минуту и 00,6 секунды.

Второе место заняла Екатерина Носкова, отставшая на 35,9 секунды и допустившая три промаха. На третьем месте — Динара Алимбекова (+53,5).

Биатлон. Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи, Белоруссия.

1. Лариса Куклина (Россия) — 31.00,6 (2 промаха).

2. Екатерина Носкова (Россия) — отставание 35,9 (3).

3. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) +53,5 (4).

Екатерина Носкова
Лариса Куклина
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