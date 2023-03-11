Латыпов досрочно победил в общем зачете Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов досрочно одержал победу в общем зачете Кубка Содружества, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Сегодня, 11 марта 28-летний спортсмен стал победителем в гонке преследования. Теперь на счету Латыпова 1697 очков, он стал недосягаем для соперников.

На данный момент второе место занимает белорус Антон Смольский, набравший 1481 очко. Третьим идет Карим Халили, у которого 1466 очков.

Этап в Тюмени — последний в этом сезоне Кубка Содружества. Заключительная гонка у мужчин — масс-старт — состоится в воскресенье, 12 марта и начнется в 12.00 (мск).