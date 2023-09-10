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Сегодня, 13:30

Латыпов: «Комиссия спортсменов IBU присылала письма, спрашивала мнение. Понимаю, что все это бесполезно»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратный призер Олимпиады Эдуард Латыпов рассказал «СЭ» об общении с комиссией спортсменов IBU.

— Весной общался с главой комиссии спортсменов IBU Клэр Иган. Она рассказала, что у комиссии есть контакт с российскими биатлонистами. Так ли это?

— Что-то получали раньше, но давно. Были какие-то опросники. Но что толку в этих опросах? Они поменяют что-то? Кто наше мнение будет слушать?

— Раз они не идут на контакт, может быть, вам на него пойти?

— А какой смысл? О чем общаться? Возьмите нас на Кубок мира, что ли? Не знаю. Мы же до этого с ними не общались. Другое дело, если бы у нас раньше был плотный контакт. Сейчас они нам писали письма, спрашивали какое-то мнение. Я понимаю, что все это бесполезно. Комиссия спортсменов IBU в этом плане ничего не решит, — сказал Латыпов «СЭ».

Эдуард Латыпов. «Присылали опросники от комиссии спортсменов IBU. Но что толку в этих опросах?» Интервью Эдуарда Латыпова
Биатлон
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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