Латыпов назвал самого перспективного биатлониста в группе Каминского

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал о прогрессе молодежи в группе Юрия Каминского.

«Все молодые тянутся в той или иной мере. Они наблюдают за другими и стараются брать лучшее у них. Я тоже это делаю. Мне кажется, юниор Александр Корнев — очень перспективный парень. Он готов показать хорошие результаты уже сейчас. Думаю, у него еще все впереди. Другие молодые ребята тоже заряжены на работу и стремятся показать себя», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Биатлонный сезон стартует в Ханты-Мансийске, где с 24 по 28 ноября состоится первый этап Кубка России.