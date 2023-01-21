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Сегодня, 16:10

Латыпов отреагировал на критику тренера Каминского

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов отреагировал на критику тренера Юрия Каминского.

После спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах специалист был недоволен стрельбой Латыпова. Эдуард допустил в той гонке два промаха и занял третье место. 21 января биатлонист выиграл гонку преследования.

— Тренер Юрий Каминский после спринта говорил, что Латыпов совершает одни и те же ошибки. Как настраивались на стрельбу в гонке преследования?

— Естественно пытаюсь исправить моменты, которые не получаются в стрельбе. Ищу варианты, как сделать лучше. Не всегда получается. Это спорт. Но я не останавливаюсь на своем пути. Работаю, работаю, работаю. Всегда в поисках и стараюсь себя улучшить. Надеюсь, что стабильность придет и все будет хорошо.

— Он так же говорил, что надо наслаждаться гонкой. Наслаждались?

— Я всегда наслаждаюсь. Это на первый взгляд кажется, что нет. Мы бегаем, получаем удовольствие, хоть это тяжелый вид спорта. Эмоции, которые получаешь на гонках, непередаваемые, чувство адреналина. В любом случае есть досадные моменты, но они не уменьшают той радости, которая есть на гонках, — сказал Латыпов.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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