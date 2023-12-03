Латыпов победил в большом масс-старте на втором этапе Кубка России

Эдуард Латыпов одержал победу в большом масс-старте на втором этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Латыпов показал время 42 минуты 17,9 секунды, допустив три промаха.

Вторым пришел Антон Смольский из Белоруссии, отстав от лидера на 12,8 секунды при 2 промахах. Третье место у Кирилла Бажина +20,4 секунды и 4 промаха.

Кубок России по биатлону, сезон-2023/24

2-й этап, Ханты-Мансийск

Мужчины

Большой масс-старт

1. Эдуард Латыпов — 42.17,9 (3)

2. Антон Смольский (Белоруссия) + 12,8 (2)

3. Кирилл Бажин + 20,4 (4)

4. Александр Поварницын + 24,3 (3)

5. Вадим Истамгулов + 44,0 (1)

6. Даниил Серохвостов + 59,8 (5)

7. Никита Лобастов (Белоруссия) + 1.02,8 (3)

8. Иван Тулатин (Белоруссия) + 1.13,8 (5)

9. Антон Бабиков + 1.15,9 (5)

10. Роман Еремин + 1.16,7 (3)