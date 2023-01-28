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Сегодня, 11:35

Латыпов победил в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества

Эдуард Латыпов.
Фото Global Look Press
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Бронзовый призер Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов занял первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия). 28-летний спортсмен допустил три промаха и преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту и 48,6 секунды.

Второе место занял Антон Смольский из Белоруссии (3 промаха и отставание +18,5 секунды). Третьим стал Даниил Серохвостов (Россия) — оставание в 18,6 секунды при трех промахах.

Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи (Белоруссия)

Мужчины, гонка преследования

1. Эдуард Латыпов — 31:48,6 (3)

2. Антон Смольский — +18,5 (3)

3. Даниил Серохвостов — +18,6 (3)

4. Карим Халили — +39,8 (1)

5. Александр Поварницын — +51,4 (1)

6. Ильназ Мухамедзянов — +1:07,0 (1)

Биатлон
Антон Смольский
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
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