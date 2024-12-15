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Биатлон

Сегодня, 10:37

Латыпов победил в пасьюте на третьем этапе Кубка России по биатлону

Алина Савинова
Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Рустам Каюмов.
Фото СБР
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Представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов занял первое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

Бронзовый призер олимпийских игр финишировал с временем 34 минуты 51,4 секунды. На его счету 4 промаха на огневых рубежах.

Вторым стал Максим Цветков (Санкт-Петербург) с отставанием в 5,8 секунды, который допустил один промах. Тройку призеров замкнул Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого АО (+13,5; 3).

До последнего огневого рубежа в гонке с большим преимуществом лидировал победитель спринта Кирилл Бажин, однако на заключительной стойке он допустил четыре промаха и в итоге финишировал пятым.

Кубок России по биатлону-2024/25

3-й этап

Ижевск

Мужчины. Гонка преследования

1. Эдуард Латыпов — 34 минуты 51,4 секунды (4 промаха)

2. Максим Цветков +5,8 (1)

3. Рустам Каюмов +13,5 (3)

4. Карим Халили +23,9 (3)

5. Кирилл Бажин +40,8 (4)

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Биатлон
Максим Цветков
Рустам Каюмов
Эдуард Латыпов
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