Латыпов победил в пасьюте на третьем этапе Кубка России по биатлону

Представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов занял первое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

Бронзовый призер олимпийских игр финишировал с временем 34 минуты 51,4 секунды. На его счету 4 промаха на огневых рубежах.

Вторым стал Максим Цветков (Санкт-Петербург) с отставанием в 5,8 секунды, который допустил один промах. Тройку призеров замкнул Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого АО (+13,5; 3).

До последнего огневого рубежа в гонке с большим преимуществом лидировал победитель спринта Кирилл Бажин, однако на заключительной стойке он допустил четыре промаха и в итоге финишировал пятым.

Кубок России по биатлону-2024/25

3-й этап

Ижевск

Мужчины. Гонка преследования

1. Эдуард Латыпов — 34 минуты 51,4 секунды (4 промаха)

2. Максим Цветков +5,8 (1)

3. Рустам Каюмов +13,5 (3)

4. Карим Халили +23,9 (3)

5. Кирилл Бажин +40,8 (4)