Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе

Сегодня, 10:00
Россиянин Эдуард Латыпов победил в спринте на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Биатлонист прошел дистанцию 10 км за 23 минуты 54,5 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял Даниил Серохвостов, отстав от лидера на 17,5 секунды и допустив 1 промах. Третьим финишировал Кирилл Бажин +1.05,6 при 1 промахе.
Биатлон
Кубок Содружества
2-й этап, Уфа
Мужчины
Спринт
1. Эдуард Латыпов — 23.54,5 (0 промахов)
2. Даниил Серохвостов +17,5 (1)
3. Кирилл Бажин +1.05,6 (1)
4. Евгений Сидоров +1.21,0 (1)
5. Евгений Гараничев +1.28,2 (0)
6. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) +1.29,9 (1)
7. Иван Тулатин (Белоруссия) +1.38,0 (1)
8. Роман Еремин +1.40,4 (2)
9. Александр Логинов +1.52,0 (2)
10. Рустам Каюмов +1.54,7 (2)