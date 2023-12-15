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Сегодня, 10:00

Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе

Руслан Минаев
Эдуард Латыпов.
Фото Андрей Аносов, СБР
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Россиянин Эдуард Латыпов победил в спринте на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Биатлонист прошел дистанцию 10 км за 23 минуты 54,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Даниил Серохвостов, отстав от лидера на 17,5 секунды и допустив 1 промах. Третьим финишировал Кирилл Бажин +1.05,6 при 1 промахе.

Биатлон

Кубок Содружества

2-й этап, Уфа

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов — 23.54,5 (0 промахов)

2. Даниил Серохвостов +17,5 (1)

3. Кирилл Бажин +1.05,6 (1)

4. Евгений Сидоров +1.21,0 (1)

5. Евгений Гараничев +1.28,2 (0)

6. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) +1.29,9 (1)

7. Иван Тулатин (Белоруссия) +1.38,0 (1)

8. Роман Еремин +1.40,4 (2)

9. Александр Логинов +1.52,0 (2)

10. Рустам Каюмов +1.54,7 (2)

Биатлон
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
0
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