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Сегодня, 12:55

Латыпов поставил себе четверку за выступление на этапе Кубка Содружества в Сочи

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов в комментарии для «СЭ» подвел итоги этапа Кубка Содружества в Сочи.

В воскресенье, 10 сентября Латыпов стал вторым в масс-старте, уступив 5,4 секунды белорусу Антону Смольскому.

— Были шансы догнать Смольского на последнем круге в масс-старте?

— С таким Антоном это тяжело было, — сказал Латыпов «СЭ». — Он сейчас в хорошей форме. Не хватило запаса 5-6 секунд. Если бы я был ближе, то имел бы шанс. Думаю, что и Антону психологически было тяжелее, а мне легче его достать. Я видел, что немножко догоняю, но круг не такой длинный — 2,5 километра всего.

— Много сил оставил на дистанции?

— Да. Очень хорошую гонку провел по ходу. Старался темпом навязывать свою игру, ни на кого не обращать внимания как в стрельбе, так и на дистанции.

— Какую оценку поставишь себе за этап?

— Думаю, что четверку, учитывая, с каким состоянием заходил на этот этап. Четверка железная. Хотелось бы пятерку, но недочеты в стрельбе помешали мне побеждать здесь. Были шансы во всех гонках.

— Белорусы хорошо выступили в масс-старте. Думаешь, что помог эффект гор? Они проводили высотный сбор перед этапом.

— Не могу сказать, как они готовились. В любом случае, это плюс, раз они всей командой так хорошо бегут. Видно, что они проделали хорошую работу.

— За желтую майку Кубка Содружества поборешься? Есть шансы?

— Конечно, есть шансы. Это только начало. Я в принципе близко. Думаю, что отставание отыгрываемое. Еще три этапа есть.

Помимо второго места в масс-старте, Латыпов на этапе Кубка Содружества в Сочи стал шестым в спринте и завоевал серебро в гонке преследования.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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