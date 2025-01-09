Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Милан-2026

Сегодня, 15:40

Латыпов: «Рад за тех ребят, которые имеют возможность выступать на международной арене»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о том, что верит в попадание на Олимпийские игры в Италии.

— Верите, что вслед за ними скоро и биатлонистов начнут допускать до международных стартов?

— Надеюсь. В любом случае хорошо, что допускают сейчас других спортсменов. Это приятные новости. Повторюсь, рад за тех ребят, которые имеют возможность выступать на международной арене. Хочется верить, что скоро и нас допустят. Мы тоже ждем своего времени — надеюсь, оно не за горами.

— Сохраняете веру на то, что через год попадете на Олимпиаду в Кортина-д'Ампеццо?

— В любом случае мы тренируемся и работаем для этого. У нас под это заточены весь план и тренировочный процесс. Главное, быть готовым к Олимпиаде, а там уже время покажет. Будет видно, пустят нас туда или нет, — приводит слова Латыпова «Известия».

30-летний Латыпов — 3-кратный бронзовый призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира.

Источник: Известия
Биатлон
Эдуард Латыпов
Читайте также
Названы главные спортивные события новогодних праздников
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Сегодня
Вчера
Неделя