Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:19

Латыпов рассказал о победе на родном стадионе

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, каково побеждать на родном стадионе в Уфе. Латыпов был сильнейшим на этапе Кубка Содружества в спринтерской гонке.

— Насколько приятно побеждать на родном стадионе?

— Всегда классно. Дом, здесь начинал. Приятно побеждать и делать приятное болельщикам.

— Помогает ли родной стадион в том плане, что ты хорошо знаешь подход к рубежу?

— Мне кажется, что все прекрасно знают любой стадион. Этот стадион не новый, поэтому все должны привыкнуть к подходу. Да, он специфический. Надо находить оптимальный вариант подхода. Можешь прийти медленно перевосстановиться, либо быстро и не успеть. Нужно найти середину.

— Тебя кто-то приехал поддержать или в выходные подъедут?

— Тут фан-клуб мой. Родные пока нет. Пятница — рабочий день. Думаю, завтра или послезавтра приедут. Они всегда болеют, даже если не здесь. Если приедут — отлично, если нет — тоже хорошо. Самое главное, чтобы им было удобно. Дорога нелегкая. Ехать далеко. Даже если не приедут, то мы всегда созваниваемся и передаем приветы. В селе, грубо говоря, все соседи. Когда идут с работы говорят родителям: «Передавайте привет». Очень приятно и радостно.

— Жене пока не разрешаешь с детьми приезжать?

— С маленькими детьми это очень сложно. И им спокойнее, и мне спокойнее, чтобы не приезжали. Не буду переживать, как они и где, мерзнут или не мерзнут. Будет потеплее — обязательно приедут, — сказал Латыпов.

Второе место в спринте на втором этапе Кубка Содружества занял Даниил Серохвостов. Третьим стал Кирилл Бажин. 16 декабря в 9.00 по московскому времени состоится мужская гонка преследования.

Биатлон
Эдуард Латыпов
0
Читайте также
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Латыпов — о спринте в Уфе: «Хоть как тепло не одевайся, все равно холод до костей доходит»