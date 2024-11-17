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Латыпов: «Главное — выступать стабильно, в прошлом сезоне стабильности не хватало»

Сергей Разин
корреспондент
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Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от нового сезона.

«На первые старты выхожу с нормальным, хорошим настроением. Летом была проделана большая работа, поэтому вхожу в сезон с другими мыслями — в прошлом не все получалось. Надо реализовать все наработанное, первый старт — показатель, на что мы в данный момент готовы. Главное — выступать стабильно, в прошлом сезоне стабильности не хватало. Сейчас надо справиться с этим, в этому году надо восполнить потери и побороться за победу в Кубке Содружества», — приводит слова Латыпова ТАСС.

Латыпов на Альфа-Банк Кубке Содружества в Краснояске занял восьмое место в спринте и 12-е в гонке преследования.

Источник: ТАСС
Эдуард Латыпов

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