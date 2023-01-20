Латыпов рассказал о соперничестве с белорусами на Кубке Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о важности борьбы за победу в общем зачете Кубка Содружества. На этапе в Раубичах Латыпов завоевал бронзовую медаль в спринте.

— Вы находитесь в лидирующей тройке общего зачета Кубка Содружества. Насколько важно это для вас?

— В любом случае важно. Мы соревнуемся, чтобы быть выше. Конечно, хочется в концовке сезона побороться за первую строчку. Для этого мы и бегаем, чтобы в каждой гонке показывать максимальный результат, набирать очки, себя и болельщиков порадовать в конце сезона.

— Не кажется, что у белорусов здесь преимущество? Они не все этапы Кубка России бегают, родная трасса и, как говорят, на теплую погоду у них лучше едут лыжи.

— Не скажу, что какие-то большие преимущества. Каждый готовится по индивидуальному плану. И российские спортсмены не всегда бегают все гонки. Мы тоже пропускали этап в Рыбинске. Были в горах. Думаю, что мы наравне. Выходим бегать в одинаковых условиях. Для них трасса такая же, как и для нас. Да, они местные, но мы в этом году здесь часто бегали. Трасса для меня знакома. Я ее очень хорошо знаю, — сказал Латыпов.