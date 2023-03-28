Латыпов: «Серохвостов — дерзкий парень, делает некоторые вещи на уровне лидеров мирового биатлона»

Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске и рассказал о конкуренции с Даниилом Серохвостовым.

«Даниил — сильный парень, дерзкий. В этом сезоне мы с ним очень много соперничаем на дистанции именно вдвоем, в каждой гонке почти решаем, кто из нас победит. Это очень хорошо, что такие молодые спортсмены начинают показывать стабильные результаты. Надеюсь, мы сможем эту форму сохранить и на международных стартах сможем конкурировать не только друг с другом, но и со всеми мировыми спортсменами.

Есть моменты, в которых я сильнее, есть те, в которых сильнее Даниил. Я слежу за ними и какие-то вещи перенимаю. То, что он делает в некоторых моментах, считается одним из лучших в мире. То есть на уровне с лидерами мирового биатлона. Это очень хорошо, нужно друг другу помогать наращивать опыт, улучшать сильные стороны», — приводит Metaratings слова Латыпова.

Латыпов прошел гонку преследования за 36 минут и 33,8 секунды с четырьмя промахами на четырех огневых рубежах. Серохвостов финишировал четвертым с отставанием в 12,3 секунды, он допустил шесть промахов.