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Сегодня, 09:40

Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России, Поршнев — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
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Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.

Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 минут 33,8 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Никита Поршнев (+1,0; 4 промаха). Третьим стал Максим Цветков (+3,3; 1 промах).

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Гонка преследования, мужчины, 12,5 км

1. Эдуард Латыпов — 36.33,8 (4 промаха)

2. Никита Поршнев +1,0 (4)

3. Максим Цветков +3,3 (1)

4. Даниил Серохвостов +12,3 (6)

5. Кирилл Бажин +23,6 (3)

6. Антон Смольский (Беларусь) +58,6 (3)

7. Василий Томшин +1.13,6 (3)

8. Петр Пащенко +1.14,3 (3)

9. Антон Бабиков +1.24,7 (3)

10. Дмитрий Иванов +1.31,0 (3)...

14. Александр Поварницын +2.01,4 (5)

15. Матвей Елисеев +2.06,5 (3)

16. Евгений Гараничев +2.16,1 (2)

Карим Халили не стартовал.

Биатлон
Максим Цветков
Никита Поршнев
Эдуард Латыпов
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