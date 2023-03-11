Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 км за 33 минуты и 06,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание 55,1 секунды; 4 промаха), третьим стал Александр Поварницын (1.12,3; 2).

Этап в Тюмени — последний в этом сезоне Кубка Содружества. Заключительная гонка у мужчин — масс-старт — состоится в воскресенье, 12 марта и начнется в 12.00 (мск).

Кубок Содружества

Шестой этап

Тюмень

Мужчины

Гонка преследования

12.5 км

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 33.06,8 (3 промаха)

2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 55,1 секунды (4)

3. Александр Поварницын (Россия) — 1.12,3 (2)