Латыпов выиграл спринт на шестом этапе Кубка России по биатлону

Сегодня, 10:08
Эдуард Латыпов выиграл спринт на шестом, заключительном этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Чайковском.
28-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 52,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.
Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание 38,5 секунды; 1 промах), третьим финишировал Ильназ Мухамедзянов (1.01,5; 2).
Завтра, 18 февраля, состоится мужская гонка преследования. Начало — 12.00 мск.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. 16 сентября конгресс организации продлил отстранение.
Кубок России-2022/23 по биатлону
6-й этап
Чайковский
Мужчины, спринт
1. Эдуард Латыпов — 23.57,2 (1 промах)
2. Даниил Серохвостов — 38,5 (1)
3. Ильназ Мухамедзянов — 1.01,5 (2)
4. Карим Халили — 1.07,1 (2)