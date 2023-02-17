Латыпов выиграл спринт на шестом этапе Кубка России по биатлону

Эдуард Латыпов выиграл спринт на шестом, заключительном этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Чайковском.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 52,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание 38,5 секунды; 1 промах), третьим финишировал Ильназ Мухамедзянов (1.01,5; 2).

Завтра, 18 февраля, состоится мужская гонка преследования. Начало — 12.00 мск.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. 16 сентября конгресс организации продлил отстранение.

Кубок России-2022/23 по биатлону

6-й этап

Чайковский

Мужчины, спринт

1. Эдуард Латыпов — 23.57,2 (1 промах)

2. Даниил Серохвостов — 38,5 (1)

3. Ильназ Мухамедзянов — 1.01,5 (2)

4. Карим Халили — 1.07,1 (2)