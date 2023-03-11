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Сегодня, 16:07

Латыпов: «Лидерство оцениваю как определенный приятный бонус»

Алина Савинова
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Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как воспринял лидерство в общем зачете Кубка Содружества.

«Сегодня я вышел на старт в желтой майке лидера с положительными эмоциями. Всегда приятно стартовать первым. Не сказать, что была какая-то особая уверенность, но свое лидерство оценивал как определенный приятный бонус», — приводит Metaratings.ru слова Латыпова.

Также отметил, что столкнулся с некоторыми проблемами на огневом рубеже в гонке преследования в Тюмени.

«Старался работать качественно на рубеже. Определенные ветровые нюансы играли роль, но я старался стрелять чисто. Немного не получилось, потому что были маленькие недочеты», — добавил спортсмен.

На этапе Кубка Содружества в Тюмени Латыпов стал лучшим в спринте и гонке преследования.

12 марта в рамках заключительного этапа Кубка Содружества пройдет масс-старт. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-liderstvo-v-obshem-zachyote-stalo-dlya-menya-priyatnym-bonusom-234649/
Биатлон
Эдуард Латыпов
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