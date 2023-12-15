Латыпов — о спринте в Уфе: «Хоть как тепло не одевайся, все равно холод до костей доходит»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о том, как чувствовал себя во время спринта на этапе Кубка Содружества в Уфе.

— Из-за мороза не столкнулся с проблемой с винтовкой?

— Нет. Все хорошо работало. Холодно было даже организму. Я пришел даже не вспотевший. Был такой баланс температуры, что я еле согревшийся бежал. Ноги отморозил. На втором кругу понимал, что пальцы уже не чувствую. Толкаться было неприятно. Мы же толкаемся носочками. Понимал, что у меня уже все деревяное. Для головы немного стремно. Все равно боишься за здоровье. Уже бежишь в некомфортном состоянии при каждом толчке. Приходится с такими трудностями сталкиваться в холода. Многие ребята замерзли. По минусу вроде как в Хантах. Но тут то ли влажность, то ли непонятно что. Холод сквозь одежду пробирает, хоть как тепло не одевайся, все равно до костей доходит, — сказал Латыпов.

Латыпов победил в спринте на втором этапе Кубка Содружества, не допустив ни одного промаха. Второе место занял Даниил Серохвостов, третьим стал Кирилл Бажин.