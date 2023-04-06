Латыпов: «Надеюсь, что в будущем мы сможем составить конкуренцию Йоханнесу Бе»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, следил ли за выступлениями норвежца Йоханнеса Бе в прошедшем сезоне.

«Не все гонки видел, но достаточное количество гонок посмотрел. Трудно ответить на этот вопрос, он сейчас находится в прекрасной форме. Хотелось бы сказать, что мы могли бы с ним конкурировать. Не в каждой гонке, в определенные моменты. Но пока мы не там, сложно дать объективную оценку. В любом случае, он очень сильный спортсмен. На Кубке мира мало кто смог составить ему достойную конкуренцию, надеюсь, что в будущем мы сможем это сделать», — приводит Metaratings.ru слова Латыпова.

В сезоне-2022/23 норвежский биатлонист выиграл 25 гонок на этапах Кубка мира, включая чемпионат мира в Оберхофе. На мировом первенстве Бе завоевал медали в каждой гонке.