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Сегодня, 18:17

Латыпов: «Надеюсь, что в будущем мы сможем составить конкуренцию Йоханнесу Бе»

Алина Савинова
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, следил ли за выступлениями норвежца Йоханнеса Бе в прошедшем сезоне.

«Не все гонки видел, но достаточное количество гонок посмотрел. Трудно ответить на этот вопрос, он сейчас находится в прекрасной форме. Хотелось бы сказать, что мы могли бы с ним конкурировать. Не в каждой гонке, в определенные моменты. Но пока мы не там, сложно дать объективную оценку. В любом случае, он очень сильный спортсмен. На Кубке мира мало кто смог составить ему достойную конкуренцию, надеюсь, что в будущем мы сможем это сделать», — приводит Metaratings.ru слова Латыпова.

В сезоне-2022/23 норвежский биатлонист выиграл 25 гонок на этапах Кубка мира, включая чемпионат мира в Оберхофе. На мировом первенстве Бе завоевал медали в каждой гонке.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-nadeyus-v-budushem-smozhem-sostavit-konkurenciyu-iokhannesu-byo-241150/
Биатлон
Эдуард Латыпов
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