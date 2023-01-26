Латыпов заявил, что готов бороться на Кубке мира

Победитель мужского спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах Эдуард Латыпов поделился мнением о победе в гонке и единственную ошибку на огневом рубеже.

«Все было хорошо, гонка сложилась правильно, кроме первого выстрела на втором рубеже. Я допустил ошибку и не смог сконцентрироваться. В любом случае победа придает сил бороться за общий зачет, и мы готовы сражаться за самое высокое место в тотале.

Я согласен отчасти с Каминским, что мы могли бы бороться за Кубок мира. По внутренним ощущениям, мы готовы бороться. Я в каждой гонке стараюсь выкладываться по максимуму, но не всегда получается», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Латыпов располагается на втором месте в общем зачете Кубка Содружества с 1217 очками, уступая белорусу Антону Смольскому 42 балла. На третьем месте россиянин — Антон Бабиков (1200).