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Латыпов: «На Кубке мира уже стреляют намного быстрее, чем у нас»

Камила Абдурахманова
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Бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, как для него складывается текущий сезон.

— Как оцените для себя нынешний сезон?

— Пока неплохо. Одна победа и два вторых места на первых трех этапах Кубка России. Три победы, одно второе и одно третье место на первых трех этапах Кубка Содружества. Есть некоторые недочеты, но работаю над ними. Стараюсь улучшаться в этих моментах, внедрять нововведения, чтобы выступать лучше.

— Что за нововведения?

— Стараемся с тренерами внедрять скорострельность — пока это все еще только в процессе. Потому что на Кубке мира сейчас стреляют уже намного быстрее, чем мы. Поэтому надо поторапливаться, выравнивать стрельбу. В общем, стараться стрелять надежно, точно и быстро, — рассказал Латыпов «Известиям».

30-летний Латыпов — 3-кратный бронзовый призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира.

Источник: Известия
Биатлон
Эдуард Латыпов
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