Лазовский: «Халили подошел ко мне, сказал, что эта медаль моя»

Дмитрий Лазовский, биатлонист из Белоруссии, поделился своими впечатлениями о поступке Карима Халили из России. Тот отдал Лазовскому золотую медаль после спринтерской гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Карим подошел ко мне, сказал, что эта награда моя, и отдал медаль. Хочу сказать ему спасибо! Карим — порядочный пацан. Так что тут нет ничего удивительного», — приводит слова Лазовского «Матч ТВ».

По итогам забега Халили занял второе место, а победителем стал Лазовский. Но так как биатлонисты из Белоруссии участвовали в чемпионате вне официального зачета, официально золото присудили Халили. На церемонии награждения россиянин передал медаль Лазовскому.

27 марта в Ханты-Мансийске пройдут соревнования в рамках чемпионата России — мужская и женская гонки преследования.