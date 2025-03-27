Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

27 марта, 12:00

Лазовский: «Халили подошел ко мне, сказал, что эта медаль моя»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Дмитрий Лазовский, биатлонист из Белоруссии, поделился своими впечатлениями о поступке Карима Халили из России. Тот отдал Лазовскому золотую медаль после спринтерской гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Карим подошел ко мне, сказал, что эта награда моя, и отдал медаль. Хочу сказать ему спасибо! Карим — порядочный пацан. Так что тут нет ничего удивительного», — приводит слова Лазовского «Матч ТВ».

По итогам забега Халили занял второе место, а победителем стал Лазовский. Но так как биатлонисты из Белоруссии участвовали в чемпионате вне официального зачета, официально золото присудили Халили. На церемонии награждения россиянин передал медаль Лазовскому.

27 марта в Ханты-Мансийске пройдут соревнования в рамках чемпионата России — мужская и женская гонки преследования.

Источник: Матч ТВ
Дмитрий Лазовский
Карим Халили
Биатлон
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В ЮАР футболист умер во время матча
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя