Легрейд: «Толпа заводит тебя, и ты чувствуешь себя непобедимым»

Норвежский биатлонист Штурла Холм Легрейд прокомментировал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Это было просто невероятно! Я пришел на последнюю стойку и знал, что должен быстрее отстреляться и уходить. После стрельбы я увидел, что у меня было закрыто пять мишеней. Я отлично провел время на дистанции. Медаль — это так приятно!», — цитирует Легрейда пресс-служба официального сайта IBU.

Также он поделился мнением о поддержке болельщиков.

«Это невероятно. Я не любитель толпы, но она действительно заводит тебя, и ты чувствуешь себя непобедимым. Толпа будто продвигает тебя вперед по лыжне», — добавил биатлонист.

Второе место в гонке занял Ветле Шоста Кристиансен. Тройку лидеров замкнул Йоханнес Бе (оба из Норвегии).