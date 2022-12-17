Легрейд: «Толпа заводит тебя, и ты чувствуешь себя непобедимым»

Сегодня, 17:51
Норвежский биатлонист Штурла Холм Легрейд прокомментировал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Это было просто невероятно! Я пришел на последнюю стойку и знал, что должен быстрее отстреляться и уходить. После стрельбы я увидел, что у меня было закрыто пять мишеней. Я отлично провел время на дистанции. Медаль — это так приятно!», — цитирует Легрейда пресс-служба официального сайта IBU.
Также он поделился мнением о поддержке болельщиков.
«Это невероятно. Я не любитель толпы, но она действительно заводит тебя, и ты чувствуешь себя непобедимым. Толпа будто продвигает тебя вперед по лыжне», — добавил биатлонист.
Второе место в гонке занял Ветле Шоста Кристиансен. Тройку лидеров замкнул Йоханнес Бе (оба из Норвегии).