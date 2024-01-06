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6 января, 23:10

Логинов пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Руслан Минаев
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Российский биатлонист Александр Логинов не сможет выступить в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Принял решение не бежать масс-старт по нескольким причинам. Подготовка к этим соревнованиям у меня получилась смазанной, и три гонки подряд в своем нынешнем состоянии я вряд ли смогу отработать качественно. Даже если бы это получилось, мне потребовалась бы неделя на восстановление. Я же хочу, чтобы следующая неделя получилась полноценной в плане тренировок», — цитирует спортсмена RT.

Масс-старт состоится 7 января. Начало — в 11:00 мск.

Источник: RT
Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
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