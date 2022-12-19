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Фуркад: «В 2018 я покончил с собой как биатлонист. Это была вина Йоханнеса Бе»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о влиянии соперничества с норвежцем Йоханнесом Бе на его карьеру.

«Я понимал, что должен совершенствоваться, если хочу быть лучшим. Но я делал больше, чем следовало: полностью истощил себя и покончил с собой как биатлонист. Это была вина Йоханнеса (улыбается). Потому что он стимулировал меня становиться все лучше и лучше. В конце концов, я не прислушался к своему телу в том, что касается отдыха и восстановления. Если бы не Йоханнес, я бы не совершил эту ошибку. Именно из-за него я слишком много тренировался, и именно поэтому потерпел неудачу в сезоне-2018/19», — приводит слова Фуркада TV2.

Французский биатлонист завершил спортивную карьеру в марте 2020 года. Фуркад — пятикратный Олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Он самый титулованный французский биатлонист за всю историю французского биатлона.

Источник: TV2
Биатлон
Сборная Франции по биатлону
Йоханнес Бе
Мартен Фуркад
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